L.elettorale, Iv: Non partecipiamo a voto adozione testo base

di npf/abf

Roma, 10 set. (LaPresse) - "Oggi non parteciperemo il voto sull'adozione del testo base perché non ne condividiamo il contenuto e riteniamo che serve una visione d'insieme sulle istituzioni del Paese". Lo ha detto il capogruppo di Iv in commissione Affari costituzionali alla Camera Marco Di Maio intervenendo in commissione prima del voto del testo base di riforma della legge elettorale. "La nostra preferenza rimane per un modello maggioritario. Se si vuole insistere sul fronte proporzionale crediamo sia necessario intervenire sui veri nodi: il superamento del bicameralismo paritario e l'introduzione di meccanismi che possano realizzare la forma parlamentare come la sfiducia costruttiva. La nostra non partecipazione al voto è per consentire che si apre un percorso di riforme - ha aggiunto- Noi siamo d'accordo ad aprire u in percorso, siamo contrari a qualsiasi accelerazione sulla legge elettorale ".

