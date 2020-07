L.elettorale, Iv al lavoro su emendamenti per aumentare maggioritario

di ddn/dab

Roma, 20 lug. (LaPresse) - Italia viva è al lavoro per uno o più emendamenti da presentare al testo sulla legge elettorale per trasformarla in una pdl che si basa su un sistema maggioritaria. E' quanto riferiscono conti del partito guidato da Matteo Renzi. Il testo del Brescellum- all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera - è un proporzionale puro con soglia di sbarramento al 5% e Iv, come sostenuto più volte, vorrebbe virare su un maggioritario che permetta, un minuto dopo il voto, di conoscere il nome del vincitore.

