L.elettorale, Fraccaro: Già introdurre la preferenza sarebbe un passo importante

di scp

Torino, 6 set. (LaPresse) - "Preferenza o preferenze ne discuterà il Parlamento, già introdurre la preferenza sarebbe un passo importante". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro alla festa del Fatto quotidiano. "La rappresentatività è più legata alla legge elettorale che al numero di parlamentari", ha rimarcato, "il taglio dei parlamentari era presente in tutte le riforme". "Il taglio dei parlamentari è un passo in avanti", anche se non esaustivo, ha aggiunto.

