L. elettorale, Conte: Ritorno alle preferenze? Il principio a me piace

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Se si arriva a dare ai cittadini la possibilità di esprimere preferenze non lo vedo come negativo, ci arriverei successivamente". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano parlando della legge elettorale. "Ci possono essere distorsioni, ma il principio a me piace", ha aggiunto, rimarcando che auspica "una legge elettorale come quella frutto dell'accordo di maggioranza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata