L.elettorale, Calderoli: Forconi se Parlamento interviene contro referendum

di alm/lrs

Roma, 30 set. (LaPresse) - Se il Parlamento intervenisse adesso, sarebbe "come uno che va a rubare il lecca lecca ai bambini, modificando la legge all'ultimo momento". Così il senatore della Lega, Roberto Calderoli, che oggi ha depositato in Cassazione il quesito referendario sul sistema elettorale.

"Comunque in passato la Corte, a fronte di atteggiamenti furfanteschi di modifiche della legge all'ultimo momento, ha dato comunque il via libera all'esecuzione del referendum", prosegue. "Ho invocato i forconi se qualcuno all'ultimo momento dovesse decidere di fare la furbizia cambiando la legge per non fare il referendum. Oggi la Corte la pensa in maniera diversa e punisce questi tentativi truffaldini dell'ultimo momento", conclude Calderoli.

