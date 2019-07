L'autonomia spinge il governo verso la crisi

L’autonomia spinge il governo verso la crisi con Salvini che entra a gamba tesa e dà un ultimatum all’esecutivo: "Non accettiamo un no come sta accadendo, abbiamo aspettato anche troppo, siamo pronti ad andare avanti da soli", ha dichiarato il vicepremier durante un comizio. Ieri lo scontro tra il Premier Conte e i governatori di Lombardia e Veneto. "Non firmiamo un’intesa farsa, vogliamo una vera Autonomia", hanno scritto Fontana e Zaia in una lettera a Conte nella quale si sono detti "profondamente feriti dalle parole del Premier". Decisiva per la sorte del governo anche l'informativa di Conte sulla vicenda Lega-Russia prevista per mercoledì al Senato.