Jobs Act, Consulta boccia criterio indennità licenziamento

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - La Corte costituzionale ha esaminato ieri, 24 giugno 2020, le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell'indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015). In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte fa sapere che "è stato dichiarato incostituzionale l'inciso 'di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio', in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell'anzianità di servizio". Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

