Iv: Vicenda Berlusconi-Esposito domani a qt Senato, interrogazione a Bonafede

di dab

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Il gruppo di Italia Viva in Senato porta la vicenda Berlusconi-Franco-Esposito in question time, domani alle ore 15. Iv chiede al ministro Bonafede di fare chiarezza sulle dichiarazioni apparse sui media del giudice Amedeo Franco in merito alla condanna definitiva nell'agosto 2013 di Silvio Berlusconi”. Lo rende noto l'ufficio stampa di Italia Viva .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata