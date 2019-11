Iv, in arrivo Bendinelli da Forza Italia

di npf/dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - Davide Bendinelli, deputato eletto con FI, dopo essersi dimesso dalla carica di coordinatore azzurro del Veneto sta per aderire a Italia viva. È quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre. Bendinelli aveva fatto discutere in Forza Italia per aver partecipato alla Leopolda 2019, in cui Matteo Renzi ha lanciato Italia viva.

