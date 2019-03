Ius soli, Salvini: Legge c'è e funziona, dibattito non esiste

di ddn/npf

Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Per il 99 per cento degli italiani la legge sulla cittadinanza funziona così come è, quindi il dibattito" sullo Ius soli "non esiste". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver incontrato i carabinieri e i ragazzi coinvolti nel dirottamento dello scuolabus a San Donato milanese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata