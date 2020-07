Italiano morto in Colombia, De Magistris: "Rappresentava la parte migliore di Napoli"

"Chiediamo verità e giustizia fino in fondo, la morte di Mario non può passare sotto silenzio, lui rappresentava la parte migliore di Napoli". Queste le parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a margine dell'iniziativa organizzata da Ali (Autonomie locali italiane) "Fare Gentile, sulla morte, in Colombia, di un volontario napoletano, Mario Paciolla. "Orgoglio di Napoli, era sempre impegnato per la giustizia, chiederò l'impegno del governo" ha aggiunto il sindaco.