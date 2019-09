Italia Viva, su sito Ufficio brevetti spunta registrazione marchio

di dab/npf

Milano, 27 set. (LaPresse) - La domanda di registrazione del marchio d'impresa per Italia Viva ha il numero 302019000069071. Matteo Renzi mette al sicuro il nome del suo nuovo partito con l'Ufficio Brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo economico, con un deposito online datato 26 settembre 2019, nel quale è contenuto anche il file jpeg del nuovo simbolo, che per ora resta top secret, ma dovrebbe essere presentato a Firenze dal 18 al 20 ottobre, alla prossima edizione della Leopolda, quella del lancio ufficiale del nuovo soggetto politico. Dalla visura del sito Uibm.gov.it non ci sono ancora dati più precisi, né descrizioni del marchio, ma è il primo passaggio formale verso la nuova 'vita' politica dell'ex premier e dei compagni di viaggio che lo hanno seguito.

