Italia viva, Renzi: Nuovi ingressi? Lo scopriremo solo vivendo...

di lrs

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Come direbbe Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Non cito la Provvidenza, perché ne parlava Salvini e non gli ha portato benissimo. Se i parlamentari crescono di uno a settimana, nel Paese c'è una diffusione di comitati di Italia viva incredibile. La Costituzione prevede che ogni parlamentare possa scegliere". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, su La7 a 'L'aria che tira', ha risposto alla domanda su eventuali nuovi ingressi dopo quello della ex senatrice pentastellata, Silvia Vono.

