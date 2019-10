Italia a 5 stelle, il MoVimento festeggia a Napoli i dieci anni di vita

Al via Napoli Italia a 5 Stelle, la kermesse grillina che celebra i dieci anni del MoVimento. "Sembra l’altro giorno che iniziavano i primi meet up", dice Davide Casaleggio mentre Luigi Di Maio promette "diverse novità". Baci e abbracci per il presidente della Camera, Roberto Fico, acclamato dalla folla. Non mancano però le defezioni da Paragone a Di Battista passando per le ex ministre Giulia Grillo e Barbara Lezzi.