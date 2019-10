Italia 5 Stelle, Taverna: "Stiamo portando avanti il cambiamento promesso ma serve riorganizzazione"

"Siamo nati da un sogno, stiamo continuando a perseguire un sogno e credo che oggi come governo del Paese stiamo portando avanti il cambiamento che abbiamo raccontato e che ora sta diventando realtà". Così la senatrice Paola Taverna parlando a margine di Italia a 5 Stelle, la kermesse grillina che festeggia a Napoli i dieci anni del MoVimento. "Credo che abbiamo bisogno di una riorganizzazione per affrontare le sfide che ci vedono oggi come un movimento di governo e non più di protesta", aggiunge la senatrice.