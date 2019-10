Italia 5 Stelle, Appendino: "Dissidenti? Assenze mai giustificate"

"Credo che esprimere dissenso sia legittimo, ognuno di noi ha vissuto momenti in cui si è sentito più o meno appartenente, è tipico di un movimento che cambia e cresce. Ma l’assenza non è mai giustificata secondo me". Queste le parole della sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine di Italia 5 Stelle in corso a Napoli parlando delle defezioni alla kermesse grillina. "Credo che sarebbe stato meglio se fossero venuti a confrontarsi anche esprimendo le proprie rimostranze", ha aggiunto la prima cittadina del capoluogo piemontese.