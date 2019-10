Italia-Usa, Washington spinge per maggiori investimenti per difesa

di mbb/dab

Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Le sfide globali odierne sottolineano l'importanza di maggiori e duraturi investimenti per la difesa". Lo si legge nella nota diffusa dal dipartimento di Stato mentre è in corso la visita di Mike Pompeo in Italia. "Dobbiamo avere le capacità e la prontezza di dispiegare forze in modo tempestivo per essere preparati alle minacce che l'Alleanza Atlantica fronteggia, incluse quelle da Sud. Le moderne capacità e forze di reazione sono un forte deterrente", si legge nella nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata