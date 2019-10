Italia-Usa, Casa Bianca: Mattarella forte partner, figura molto influente in Italia

di ddn/dab

Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) - "Il presidente Mattarella è, ed è stato, una figura molto influente nella politica italiana, ed è ha guidato la politica spesso tumultuosa del paese, comprese le recenti attività legate alla formazione del governo". Così la Casa Bianca, parlando del viaggio del capo dello Stato in Usa. Mattarella, sostiene il funzionario americano "è un forte partner degli Stati Uniti e un fervente sostenitore del legame transatlantico. Il presidente Trump non vede l'ora di discutere questioni chiave con il presidente Mattarella, nonché di settori in cui possiamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione e collaborazione".

