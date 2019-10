Italia-Usa, Casa Bianca: Bene Italia su 5G

di ddn/dab

Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) - Il presidente Donald Trump "è stato molto soddisfatto dei suoi impegni bilaterali con gli italiani su questioni relative alla sicurezza informatica, compresa la decisione del governo italiano di rafforzare il suo quadro di sicurezza informatica, compreso un progetto di decreto del mese scorso che consentirà a Roma di escludere fornitori, attrezzature e filiere dalle sue reti 5G". Così la Casa Bianca, parlando del viaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in Usa . "L'amministrazione ha collaborato da vicino con l'Italia, così come altri alleati e partner, sulla grave e non mitigabile minaccia alla nostra sicurezza nazionale, alla nostra privacy e alle nostre libertà di consentire fornitori non fidati, in particolare quelli soggetti al controllo del comunista cinese Parte, nelle nostre reti" ha aggiunto il funzionario della Casa Bianca.

