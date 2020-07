Italia-Spagna, Conte: Rilanciare vertice intergovernativo entro fine anno

di dab/mbb

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "Questo è il momento di far far un salto anche politico alla qualità, già eccellente, della relazione tra i nostri popoli". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Madrid, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Per questo, aggiunge, "abbiamo concordato di fare, già entro fine anno, un vertice intergovernativo. È una tradizione non più utilizzata in questi anni, ma che va rilanciata".

