Italia-Russia, Putin atterrato a Roma

di npf

Roma, 4 lug. (LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. La prima tappa della sua visita in Italia è prevista in Vaticano, dove sarà ricevuto da Papa Francesco. Poi il leader russo incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi. In serata, al ricevimento organizzato a Villa Madama Putin vedrà anche con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In agenda, infine, un incontro con il leader di FI Silvio Berlusconi.

