Italia-Germania, Mattarella: Amicizia solida e assoluta

di lcl/lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - "I gemellaggi" tra le città tedesche e italiane sono "importanti", "esprimono convergenza amicizia e simpatia di base, popolare, e questo è importante perché quando avviene, l'amicizia è solida e assoluta, ed è il caso di Germania e Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale in Italia, al Palazzo Reale di Milano. "Questa amicizia e collaborazione è emersa - anche - nella pandemia", ha aggiunto Mattarella.

