Italia-Francia, Conte: Telefonata Mattarella-Macron conferma rapporti solidi

di lrs

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "La telefonata di questa sera del presidente Macron al presidente Mattarella conferma quello che andiamo ribadendo da giorni: i rapporti tra Italia e Francia sono così solidi da un punto di vista storico, culturale ed economico che non possono certo essere messi in discussione da singoli episodi". Così in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

