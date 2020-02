Italia-Francia, Conte: Rivedere regole concorrenza per competere in mercato globale

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "questo vertice segna un salto di qualità anche sul piano economico, vogliamo far crescere i nostri campioni europei, penso alla cantieristica, al comparto automobilistico: dobbiamo rivedere le regole sulla concorrenza elaborate anni fa e che non sono utili a competere nel mercato globale. Questo non significa però mortificare il sistema delle Pmi italiane e francese". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del vertice Italia-Francia a Napoli.

