Italia-Francia, Conte: Impegno comune per vincere sfide Ue e mondiali

di ntl/dab

Napoli, 27 feb. (LaPresse) - "Siamo molto lieti oggi di aver accolto il presidente Macron e i ministri del governo francese. Il vertice si inserisce nel comune impegno di Italia-Francia, in direzione di un'Europa e un mondo più sicuri e prosperi. Abbiamo condiviso l'impegno a vincere insieme le sfide che abbiamo di fronte e affrontarle insieme, dal governo europeo alla governance europea, al negoziato sul bilancio pluriennale.Vogliamo lavorare insieme per rendere l'Ue più sociale, sicura, rispettosa dell'ambiente e rispettata nel mondo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del vertice Italia-Francia a Napoli.

