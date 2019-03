Italia-Cina, Salvini: Con Pechino non c'è competizione normale

di bdr/nbr

Cernobbio (Como), 23 mar. (LaPresse) - "Sono contento che il presidente cinese sia in visita in Italia. Con la Cina però non è una competizione normale. Non mi si dica che in Cina vige il mercato libero, perché non è vero". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento a Cernobbio per il Forum di Confcommercio.

