Italgas, Giuseppe Conte in visita nella sede di Milano

Giuseppe Conte in visita alla sede Italgas di Milano. Ad accogliere il presidente del Consiglio l'amministratore delegato della società Paolo Gallo, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e Massimo Tononi, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti principale azionista di Italgas. L'incontro è stato l'occasione per illustrare al premier le caratteristiche della distribuzione del gas e le prospettive di sviluppo. Come spiegato da Gallo, il piano industriale di Italgas per il 2018-2024 prevede investimenti per 5,6 miliardi di euro. Altra sfida importante riguarda l'innovazione tecnologica cui sono destinati 800 milioni per la digitalizzazione della rete e dei processi. Proprio all'innovazione tecnologica sono dedicati i nuovi spazi della Digital Factory visitati da Conte, un nuovo luogo di lavoro che darà spazio alle piccole e medie imprese che con il supporto dell'azienda svilupperanno tecnologie e strumenti altamente innovativi