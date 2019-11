Iraq, Guerini: Feriti trasferiti da Baghdad a Ramstein

di abf

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "In condizioni stabili e dimessi dal Role3 di Baghdad i cinque militari italiani vittime del grave attentato dello scorso 10 novembre stanno rientrando in Europa. Arriveranno nel pomeriggio a Ramstein, in Germania, presso l'ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti, dove riceveranno le migliori cure specialistiche prima del loro rientro in Italia. Nel confermare la stretta vicinanza alle famiglie dei nostri militari feriti, abbiamo messo a loro disposizione un C130 dell'aeronautica Militare per raggiungere i loro cari". Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

