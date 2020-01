Iraq, Di Maio: Ue deve saper parlare con una sola voce

di scp

Milano, 4 gen. (LaPresse) - "Negli ultimi giorni come Italia abbiamo lanciato un forte appello al dialogo e alla responsabilità, invitando a mantenere aperti i canali con tutti gli interlocutori, evitando atti che possano avere gravi conseguenze. Ma se vogliamo essere davvero incisivi, l'Unione europea deve saper parlare con una sola voce. Ed è per questo che ho apprezzato l'invito alla moderazione e alla de-escalation dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook a proposito della situazione in Iraq tra Usa e Iran. "L'uso della forza non ha mai portato da nessuna parte. Al contrario, ha sempre provocato ulteriore destabilizzazione ed effetti devastanti sia sul piano umanitario, sia su quello migratorio", aggiunge.

