Iraq, Di Maio: Al lavoro per sicurezza nostri militari e scongiurare escalation

Roma, 5 gen. (LaPresse) - "In queste ore insieme al ministero della Difesa siamo al lavoro per garantire la sicurezza dei nostri soldati e scongiurare una ulteriore escalation, senza clamori, senza slogan e senza iniziative improvvisate. Ai nostri uomini e donne in uniforme va il mio augurio di buon lavoro e la nostra vicinanza come Governo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.

