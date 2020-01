Iraq, Corrao (M5S): Da nostri 'alleati' vigliaccheria imperialista

di dab

Roma, 3 gen. (LaPresse) - "Qassem Soleimani, quello che hanno ammazzato gli americani con un 'coraggiosissimo' attacco con i droni, non è uno qualunque. È una delle figure più importanti di tutto l'Iran e oltre, sia dal punto di visto militare che politico (e da quelle parti significa anche religioso). Una sorta di figura leggendaria per gli sciiti dell'intero medio oriente". Lo scrive su Facebook il deputato europeo del M5S, Ignazio Corrao. "A capo da 21 anni delle forze speciali delle Guardie rivoluzionarie iraniane, in prima linea in tutte le vicende geopolitiche più importanti degli ultimi anni nell'area e in primissima linea nella vincente lotta sciita nel vicino Iraq contro Daesh, l'Isis per capirci - prosegue -. I nostri cari 'alleati', oltre che mettere a rischio tutta la sicurezza globale, hanno ancora una volta dimostrato tutta la loro vigliaccheria imperialista". (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata