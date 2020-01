Iraq, Conte-Salih in contatto per aggiornamenti su sviluppi e sicurezza

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - Nel corso del colloquio telefonico il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente dell'Iraq, Barham Salih, "si sono ripromessi di tenersi in contatto per ogni utile aggiornamento in relazione agli sviluppi politici e alle condizioni di sicurezza". Lo comunica una nota di Palazzo Chigi.

