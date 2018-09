Iran, Conte: Accordo sul nucleare non può essere messo da parte

Roma, 26 set. (LaPresse) - "Con Rouhani abbiamo valutato il contesto internazionale attuale, in particolare sull'Iran. Tutti sanno che c'è una presa di posizione degli Usa" con le sanzioni a Teheran sul nucleare, "la posizione dell'Italia è in linea con l'Unione europea: quell'accordo ha avuto lunga gestazione e non può essere messo da parte". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un punto stampa a New York, al termine dei lavori alle Nazioni Unite.

