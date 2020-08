Inps, Zaia: Forcolin pronto a dimettersi, tutti e tre non ricandidati

di lrs

Milano, 13 ago. (LaPresse) - "Già ieri il vicepresidente Gianluca Forcolin mi ha dato la disponibilità a dimettersi. Si dimette da tutte le cariche e non si ricandiderà. Il consigliere Riccardo Barbisan ha annunciato una lettera di rinuncia alla candidatura, lo stesso anche per Alessandro Montagnoli. Tutti e tre non verranno ricandidati. Per me la partita è chiusa". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. "Sono persone affrante, si rendono conto dell'accaduto. C'è una giustizia divina e una giustizia umana. Oggi i due consiglieri e il vicepresidente non avranno la candidatura. Sospensione? Questi sono provvedimenti che verranno presi dalla Lega", ha aggiunto.

