Inps, Tridico: Ritardi Cig? All'improvviso arrivato 'tsunami'

di dab

Roma, 14 ago. (LaPresse) - Ritardi sulle erogazioni delle Casse integrazione? "Immaginate un'autostrada costruita per viaggiare in modo ordinario, nei giorni feriali, poi arriva uno 'tsunami' di macchine. La coda è necessaria, fisiologica". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto. "Nonostante questo, abbiamo ha pagato 13 milioni di prestazioni a oltre 6 milioni di beneficiari", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata