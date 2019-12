Inps, Tridico: Non daremo seguito a richiesta risarcimento

di abf

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "La lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto, ma l'Inps ha già contattato i familiari avvisandoli che non ci sarà alcun atto esecutivo". Così a Radio Capital il presidente dell'Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, a proposito della richiesta di risarcimento da 124mila euro avanzata dall'Inps nei confronti delle due giovani, divenute orfane nel 2013 per l'assassinio della madre, Cristina Biagi, a opera del padre, poi suicidatosi. "La situazione era già nota e da ieri sono in contatto col ministro Catalfo per trovare una soluzione definitiva e strutturale nel rispetto della legge - continua Tridico - perché dobbiamo sempre agire all'interno delle norme", ha aggiunto.

