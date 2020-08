Inps, Lolini (Lega): Mai chiesto bonus, pronto a vie legali

di ddn

Roma, 10 ago. (LaPresse) - "Viste le pressanti richieste telefoniche da parte dei media regionali e nazionali per rilasciare interviste in merito al bonus percepito da parlamentari , tra cui tre appartenenti al mio partito, dichiaro che non ho MAI percepito ne fatto MAI richiesta di bonus partite iva di 600. A tal fine diffido qualsiasi testata giornalistica a riportare articoli che riguardano la mia persona , con subdole illazioni. Dichiaro altresì che in caso contrario sarò costretto ad adire le vie legali". Così Mario Lolini, deputato della Lega, smentisce le voci che lo volevano tra i cinque deputati che hanno incassato il bonus Inps.

