Inps, fonti Camera: Caso bonus in audizione Tridico a commissione Lavoro

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "La sede in cui sarà affrontato il caso dei deputati che hanno richiesto il bonus partite Iva è l'audizione del presidente dell'Inps in commissione Lavoro. In quella sede sarà dunque possibile per i deputati fare tutte le domande che ritengono al presidente Tridico sull'erogazione dei bonus, e dunque anche eventualmente sui nomi dei parlamentari beneficiari". È quanto si apprende da fonti di Montecitorio.

