Inps, Di Michele: Io commissario? Lo escludo assolutamente

di abf/npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Io commissario? Mi sento di escluderlo assolutamente, per quanto mi riguarda ho molto da fare in questo periodo come direttore generale, non si possono fare troppe cose". Così Gabriella Di Michele, dg Inps, a margine di un evento organizzato dall'istituto a Palazzo Wedekind.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata