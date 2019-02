Inps, Di Maio firma decreto per Tridico commissario e Verbaro vice

di abf/ntl

Roma, 21 feb. (LaPresse) - Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha firmato il decreto ministeriale atteso per ratificare le nomine dell'Inps. Lo si apprende da fonti vicine al Ministero di Via Veneto. Confermato come commissario Pasquale Tridico, mentre il subcommissario è Francesco Verbaro.

Tridico e Verbaro assumeranno poi la carica rispettivamente di presidente e vicepresidente dell'Inps.

