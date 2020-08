Inps, Crimi: Chiunque sia deputato che preso bonus per me è già fuori da M5S

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del M5S. Se così fosse, chiunque sia, sappia che oltre alla 'confessione' è meglio che presenti anche le dimissioni da parlamentare. Per me è già fuori dal MoVimento". Lo scrive su Twitter il capo politico dei Cinquestelle, Vito Crimi.

