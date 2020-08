Inps, Catalfo: Sono arrabbiata, atto grave. Restituiscano e si dimettano

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Mi fa arrabbiare, come cittadina prima ancora che come ministro, apprendere che 5 deputati della Repubblica avrebbero chiesto il bonus di 600 euro per le partite Iva. Parliamo di 5 rappresentanti dei cittadini appartenenti, secondo quanto riportano alcuni giornali, a diverse forze politiche, che con questo gesto hanno gettato disonore sul ruolo istituzionale che ricoprono. È un atto grave, del quale devono chiedere pubblicamente scusa agli italiani e subito dopo restituire le indennità e dimettersi". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

