Inps, Bonomi: Accuse a imprese per Cig e c'è chi si aumentava stipendio

di ntl/abf/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Non entro nella valutazione sulla cifra di un dirigente di un'azienda pubblica. Certo mi colpisce che nel momento in cui si accusavano le imprese di strumentalizzare la Cig qualcuno si aumentava lo stipendio per decreto interministeriale, fa sorridere". Così il presidente Confindustria Carlo Bonomi parlando con i giornalisti dopo l'assemblea pubblica.

