Inps: anche 5 parlamentari hanno chiesto bonus 600 euro

Ci sono anche cinque parlamentari tra coloro che hanno richiesto all'Inps il bonus di 600 euro, poi innalzato a 1000, pensato per gli autonomi e le Partite Iva, in gravi difficoltà per l'emergenza coronavirus. Lo scrive il quotidiano Repubblica, citando la segnalazione fatta dallo stesso Istituto di previdenza.

“È una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite iva. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È una questione di dignità e di opportunità. Perché, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici. È necessario ricordarlo sempre”. Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook.

Insorge anche Luigi Di Maio che chiede le dimissioni dei deputati in questione. "Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà.Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente. Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore.Non importa di quale forza politica siano espressione.Mi auguro che anche le altre forze politiche la vedano come noi". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

Anche da Forza Italia arriva la richiesta di dimissioni dei parlamentari coinvolti. “Ora, atteso che i miei colleghi possano avere i requisiti oggettivi, è evidente anche ai più ingenui l'inopportunità, politica e morale, di chiedere 600 euro di ristoro come partite Iva. La questione si risolve nel modo più semplice: con le dimissioni di quei parlamentari la cui colpa più grave non è l'abuso di potere, ma la stoltezza del loro comportamento". Così Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

