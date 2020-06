Infrastrutture, Salvini: "Surreale che la ministra sia a Imperia a inaugurare ciclabile"

Matteo Salvini critica la visita ad Imperia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, andata a inaugurare l'avvio dei lavori di una pista ciclabile. "È surreale che oggi il ministro delle infrastrutture non sia a Genova a parlare di Gronda, di autostrade e di 5 ore per arrivare a Milano, ma sia ad Imperia ad inaugurare l'inizio di una pista ciclabile", ha dichiarato il leader della Lega parlando con i giornalisti al termine di un incontro in Regione Liguria con il governatore Giovanni Toti e con il sindaco di Genova Marco Bucci.