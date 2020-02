Infrastrutture, Patuanelli: Superare logica del no a prescindere

di lrs/mad

Milano, 12 feb. (LaPresse) - "L'edilizia è un settore più silenzioso di altri, ma è trainante e allora bisogna investire in infrastrutture. Bisogna superare la logica del no a prescindere. Ci sono infrastrutture che non servono, ma altre sì. Dobbiamo capire come mettere a terra i soldi che ci sono". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando ad Assolombarda, a Milano. "Nei momenti di difficoltà dobbiamo reagire come sistema Paese e non ognuno per conto suo. La mia disponibilità è totale", ha aggiunto.

