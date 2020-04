Infrastrutture, Margiotta: 'Modello Genova' non replicabile ovunque

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Sul 'modello Genova' ci sarebbe tanto da parlare. Non è l'idea del Mit la replicabilità di quel sistema ovunque". Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta, in una videointervista a LaPresse. "Va usato in casi eccezionali, perché si saltano alcuni passaggi, come le gare nei tempi naturali, che sono a tutela della trasparenza, della concorrenza e del libero mercato", aggiunge.

