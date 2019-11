Infrastrutture, Boccia: Vera sfida è attivare cantieri, 60 mld già stanziati

di vln/mad

Bologna, 17 nov. (LaPresse) - "Occorre andare oltre la manovra e aprire una grande stagione anticiclica per attirare investimenti in infrastrutture: ci sono 60 miliardi di risorse già stanziate per opere per un valore superiore a 100 miliardi, bisogna attivare i cantieri, generare occupazione. È questa la grande sfida del Paese". Coì il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine della terza giornata della convention Pd a Bologna.

