Industria 4.0, Calenda: Di Maio bugiardo, ha tagliato 50% piano

di dab

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "Caro Luigi Di Maio sei un bugiardo. Non hai rimodulato nulla ma solo tagliato il piano del 50%. In secondo luogo gli incentivi andavano a imprese di tutte le dimensioni per la stragrande maggioranza Pmi. Ti aspetto dove vuoi e quando vuoi per fare un confronto". Lo scrive su Twitter l'ex ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, contestando le dichiarazioni del vicepremier e capo politico M5S sul piano Industria 4.0.

