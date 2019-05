Conte incontra Di Maio a palazzo Chigi dopo il vertice con Salvini

E' in corso a palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio. Il faccia a faccia tra i due segue quello del presidente del Consiglio con l'altro vicepremier Matteo Salvini.

Come è ovvio, alla luce del risultato delle Europee che ha visto il trionfo della Lega e il crollo dei 5 Stelle, la tensione nel governo è alta, tanto che ieri è andato in scena un botta e risposta a distanza tra il ministro dell'Interno e il premier. "Non mi permetto di commissariare nessuno, le uniche condizioni che pongo sono il rispetto del contratto di governo", ha affermato il vicepremier.

Questa la replica del presidente del Consiglio: "Non mi sento commissariato, bisogna riprendere le fila del dialogo nella maggioranza. E di riforma fiscale dobbiamo ancora iniziare a discuterne".

